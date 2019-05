Praia, São Vicente e Sal de fora do protocolo entre a PN e os Correios no transporte da pensão social

28/05/2019 01:56 - Modificado em 28/05/2019 01:56

Foto: Inforpress

De acordo como presidente dos Correios de Cabo Verde estão a ser desenhadas medidas mais inteligentes para colocar em prática nestes três concelhos do país.

O protocolo de cooperação que garante a segurança no transporte da pensão social, aos cerca de 23 mil beneficiários de 19 dos 22 concelhos, foi assinado esta segunda-feira, na cidade da Praia.

Com esta medida, acredita Gomes, as partes intervenientes estarão a ajudar na resolução do esforço físico e na conservação da totalidade dos 6.000 escudos a que os pensionistas recebem mensalmente.

Uma medida, que segundo o director nacional da Polícia Nacional é apenas a formalização da cooperação existente e do excelente relacionamento entre as partes, para que a PN dê segurança não só aos pensionistas, mas também à população, na sua generalidade.

“Esta actividade enquadra-se, perfeitamente, nas actividades que a Polícia Nacional tem no plano nacional de segurança interna, concretamente na actividade de policiamento de proximidade”, esclareceu Emanuel Estaline Moreno, argumentando que esta estratégia vai ao encontro dos planos “Escola Segura”, “Comércio Seguro”, “Idoso Seguro”, planos previamente elaborados nas unidades para deslocação.

Por seu lado, o presidente do conselho de administração, dos Correios de Cabo Verde, Isidoro Gomes, acredita que com este protocolo, os CCV, os serviços do transporte das pensões será cada vez mais seguro e um mais um passo que nesse rol de parcerias e protocolos que a instituição que dirige tem estado a implementar com os municípios do país.