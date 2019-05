Fernando Elísio Freire felicita atletas cabo-verdianos pela conquista de 11 medalhas nos Jogos das Ilhas

28/05/2019 01:49 - Modificado em 28/05/2019 01:49

Delegação cabo-verdiana que participou nos Jogos das Ilhas 2019

O Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, através da sua página no Facebook, felicitou, nesta segunda-feira, 27, a delegação cabo-verdiana, que conquistou 11 medalhas nos Jogos das Ilhas em Bastia, na ilha da Córsega (França), que terminou no último sábado, 25 de maio.

A comitiva cabo-verdiana composta por doze atletas, conseguiu arrecadar onze medalhas, sendo seis de ouro, duas de prata e três de bronze. O atletismo foi a modalidade que mais contribuiu para esse somatório, arrecadando cinco medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze.

O Ministro do Desporto cabo-verdiano, Fernando Elísio Freire, começou por felicitar a “brilhante prestação” da delegação cabo-verdiana, realçando que “O resultado alcançado pela seleção cabo-verdiana, nesta 23ª edição dos Jogos das Ilhas demonstra a capacidade e determinação dos nossos briosos atletas, dirigentes e treinadores, enchendo-nos de orgulho e motivação” lê-se na publicação.

Além de Cabo Verde, os Jogos das Ilhas contaram com a presença de comitivas das ilhas Baleares, Corfu, Córsega, Guiana, Elba, Jersey, Açores, Madeira, Malta, Guadalupe, Sardenha e Sicília.

A 23ª edição dos Jogos das Ilhas decorreu de 21 a 26 deste mês na ilha francesa da Córsega.