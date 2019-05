Primeiro-ministro felicita Mónica Semedo pela sua eleição ao Parlamento Europeu

28/05/2019 01:34 - Modificado em 28/05/2019 02:14

Mónica Semedo eleita eurodeputada pelo Luxemburgo

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva deu hoje os parabéns Mónica Semedo, filha de emigrantes cabo-verdianos no Luxemburgo, pela sua eleição ao Parlamento europeu, dizendo que isto demonstra uma “boa integração” de cabo-verdianos no Luxemburgo.

O chefe do Governo felicitou à eleita num post publicado hoje na sua conta do Facebook e numa mensagem endereçada à mesma.

Mónica Semedo, ex-apresentadora de televisão (RTL), já em outubro passado tentou entrar no parlamento do Luxemburgo, mas não conseguiu. Desta feita, conquista um assento no Parlamento Europeu pelo DP (Demokratesch Partei), partido que duplica o número de eurodeputados.

A cabo-verdiana teve 50.890 votos (individuais e de lista) e foi a quarta candidata mais votada a nível nacional.

“Sendo filha de imigrantes cabo-verdianos, recordo-me que os meus pais tiveram de deixar a família, os amigos e a pátria aos 25 anos para virem para um país que não conheciam, com outro clima e com muito poucos imigrantes africanos.

O Luxemburgo acolheu os meus pais com um grande coração e deu uma oportunidade tanto aos meus pais como aos seus filhos, que puderam estudar, licenciar-se e ter uma vida mais fácil. É por isso que eu adoro o Luxemburgo, e é o país mais europeísta que existe” disse Mónica Semedo à imprensa luxemburguesa, no final do escrutínio dos votos.