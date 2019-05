Semana da doação de leite materno para chamar a atenção sobre a sua importância na saúde das crianças

28/05/2019 01:24 - Modificado em 28/05/2019 01:24

Leite humano é necessário para o tratamento recém-nascidos e com baixo peso. Mulheres saudáveis podem doar, cumprindo recomendações.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social comemora o dia da Doação de Leite Materno, sob lema “Doe Leite, alimenta a vida”

A campanha tem tido por objecto sensibilizar as mães que estão amamentando, os profissionais de saúde e toda a sociedade civil da importância deste acto, que é utilizado para alimentar os bebés que necessitam.

O evento que tem como objectivos, estimular a doação de leite materno, a doação de frascos e promover debates sobre a importância do aleitamento materno e da doação de leite humano, está enquadrado na comemoração desta semana.

De referir que para ser doadora, é preciso cumprir alguns requisitos que dependem do estado de saúde da doadora, que é comprovado através de exames médicos e também, o leite deve ser colectado em local limpo para evitar a contaminação e deve ser feita num local tranquilo.

Para tal, o Ministério da Saúde e da Segurança Social através do Programa Nacional de Nutrição, Banco de Leite Humano do Hospital Agostinho Neto, Postos de Colheita de Leite Humano em parceria com o Unicef, realizarão atividades de sensibilização às mães, pais, comunidades, técnicos de saúde, através de formação, palestra e homenagens.

Das atividades constaram, um curso teórico-prático de processamento e controle de qualidade do leite humano no Hospital Agostinho Neto, e uma homenagem às mães doadoras de leite humano (internas), e entrega de Certificados da formação Curso de teórico-prático de processamento e controle de qualidade do leite humano.