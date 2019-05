O peixe no Mindelo virou comida de luxo

28/05/2019 00:37 - Modificado em 28/05/2019 00:37

Foto: Mindel Pex Fresk

Vários consumidores ouvidos pelo NN consideram que o consumo do peixe, na cidade do Mindelo, virou um luxo acessível a poucos.

“Esse peixe está muito caro, vou procurar mais barato em outro lugar”. “Esses preços estão pela hora da morte”. “Tudo isso? Está muito caro, obrigada mas não quero”. Estes e outros comentários são frequentes no Mercado de Peixe, da Rua de Praia, quando o assunto é o preço praticado pelas vendedeiras.

Abordadas pelo NN em relação ao preço do pescado, a doméstica Maria Antónia, conhecida como “Tanha”, diz não ter muitas condições, que o preço do peixe é bastante alto e que são poucas as vezes que compra esse alimento. Optando neste caso para outros alimentos mais baratos.

Já a dona Cândida, dona de casa, diz que não tem muito a reclamar e que se deve levar em conta as condições que os pescadores, muitas vezes, enfrentam para poder trazer o peixe para os mercados e serem consumidos pela população. “Muitas vezes o mar também não ajuda portanto, caro ou barato, compro o meu peixe sempre sem questionar”.

No entanto as vendedeiras do mercado de peixe defendem que estão apenas a exercer o seu trabalho colocando o preço justo, de forma a poderem tirar algum lucro na revenda do produto.

“Muitas vezes os clientes reclamam e dizem que exageramos no preço, mas o que não entendem é que o pescado é comprado para depois ser revendido. É o nosso ganha-pão. O preço a que o compramos o peixe já não é baixo, a venda esta fraca e nós temos que tirar um pouco de lucro” justifica.

Maria, peixeira de longa data, sustenta a afirmações das suas colegas e reclama ainda da concorrência desleal que existe entre os vendedores, referindo-se neste caso aos que vendem à porta das lojas e pelas ruas da cidade e muitas vezes praticam um preço menor que as vendedeiras no mercado, o que tem gerado algum descontentamento.

O preço no mercado vária de vendedeira para vendedeira e de dia para dia, mas conseguimos apurar uma média dos preços no Mercado de peixe online, Mindel PEX FRESK :