Câmara Municipal de São Vicente e diversos parceiros projectam mega-campanha de limpeza para o dia 08 de Junho

27/05/2019 23:51 - Modificado em 27/05/2019 23:51

Foto: Inforpress

A Câmara Municipal de São Vicente, através do pelouro do Ambiente, vai realizar, em conjunto com outros parceiros, uma mega-campanha de limpeza na ilha, actividade que se enquadra no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, recentemente celebrado.

A autarquia, através do referido pelouro, fez, nesta segunda-feira, um apelo à população para participar nas actividades de limpeza nos bairros, ciente de que e considerando que cada um pode contribuir por uma ilha mais limpa e atractiva.

De acordo com a mesma fonte, de há alguns meses a esta parte a autarquia tem vindo a desenvolver acções de limpeza com máquinas “caterpilar”, privilegiando zonas que carecem de intervenção mais urgente.

No último sábado, por exemplo, a Câmara, com o apoio de parceiros, removeu 191 metros cúbicos (m3) de resíduos sólidos urbanos nas zonas de Rotchinha, Dji d´Sal, Iraque, Ribeira de Julião, Horta Seca e Chã de Faneco.

O objectivo final é, segundo a mesma fonte, “melhorar as condições de salubridade” e, por conseguinte, “a qualidade de vida” dos munícipes.