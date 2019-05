Equipa de arbitragem de Santiago Sul apita final do Campeonato Nacional

O árbitro internacional Ivaldir Silva, da Associação de Santiago Sul, foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Cabo-verdiana de Futebol para dirigir a final do Campeonato Cabo-verdiano de Futebol, entre o Clube Sportivo Mindelense e a Oásis Atlântico, no sábado, 01 de Junho, no Estádio Marcelo Leitão na Ilha do Sal.

Esta informação é avançada pela GreenSports, afirmando ainda que Ivaldir Silva terá como assistentes Bruno Vaz e Estevão da Rosa, com Luís Barbosa a assumir a função de 4º árbitro.

De recordar que o árbitro escolhido para a finalíssima apitou o jogo entre Morabeza e Santa Maria das meias-finais da Taça de Cabo Verde 2018. Na presente edição do Campeonato Nacional de Futebol dirigiu o jogo entre Ultramarina e Santo Crucifixo, ainda na fase de grupos.