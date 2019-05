Direcção do Mindelense aponta objectivos em ano de centenário

27/05/2019 02:06 - Modificado em 27/05/2019 02:06

Daniel Jesus, presidente da direção do C. S. Mindelense

Daniel Jesus, presidente da direção do C. S. Mindelense aponta a conquista do título de campeão nacional como o grande objectivo no ano do Centenário. “Seria a cereja no topo do bolo” deixando, ainda, vincado a vontade de transformar grande parte da massa adepta em sócios do clube.

Sábado, 25, dia em que o clube comemorou os Cem Anos da sua fundação (1919/2019), Daniel Jesus afirmou que festejar o centenário de um clube é um momento único por isso não poderia haver prenda melhor para a massa associativa, adeptos e simpatizantes do que a vitória no jogo frente ao Onze Estrelas e consequente apuramento para a final do Campeonato Nacional.

“Esta é uma prenda para os nossos sócios, adeptos e honra a memória daqueles que ao longo das suas vidas fizeram com que pudéssemos estar cá hoje e ser atores deste centenário. Não poderia haver melhor prenda. Penso que as responsabilidades deste clube, aquela bancada sul, todo o público mereciam esta vitória no dia do centenário. Acho que os deuses estiveram connosco” frisou.

Para o líder da direcção do clube da Rua de Praia, quem está na final obviamente quer vencer o título, regozijando-se pelo facto de a equipa marcar presença na final por seis vezes nos últimos sete anos.

“Ganhar o título será como colocar a cereja no topo do bolo. Nós já fizemos um percurso e é claro que quem já chegou a final, já se sente em festa, mas é claro que as responsabilidades só vão crescer e o Mindelense vai à ilha do Sal com o intuito de trazer a taça para S. Vicente. Acho que este ano estão criadas todas as condições para redimirmo-nos do fracasso do ano passado. Conquistar esse título no ano do centenário seria fenomenal” sustenta Daniel Jesus.

Nestes 100 anos desde a sua fundação, Daniel Jesus afirma que um dos maior desafios, tem sido transformar a grande massa de adeptos e simpatizantes em sócios do clube. Um desafio que segundo o presidente, pretendem atingir ainda durante as comemorações do centenário.

“Estamos num momento de reflexão para a unificação da família Mindelense. Há alguns anos que o clube não consegue congregar a massa adepta em sócios, para estarem mais perto do clube. Hoje o clube está a navegar em águas calmas. Queremos tornar a massa adepta em sócios, e não é de bom-tom que um clube como o Mindelense faça uma Assembleia e, que na , estejam presentes apenas 15/16 pessoas” elucidou.

Para Daniel Jesus as pessoas têm de consciencializar-se que não serve apenas apoiarem o clube no campo, mas sim tornarem-se sócios para participarem de forma activa nas decisões do clube.