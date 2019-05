Escola de Negócios e Governação do Mindelo realiza primeira Semana de Gestão

A Escola de Negócios e Governação (ENG) da Universidade de Cabo Verde no Mindelo, realiza partir desta segunda-feira, 27, a primeira Semana de Gestão sob o lema “Knowledge Networking”, (rede de conhecimento, em português) sinalizado com um leque de conferências, entre outras actividades.

Até a próxima sexta-feira, 31, pretende-se, de acordo com os promotores do evento, procurar a interacção entre os formandos da área e outros profissionais e assim ter a perspectiva de diversos assuntos.

A questão do “Perfil do profissional” vai ser debatida através de uma conversa aberta com alguns personagens como jornalistas, bancários, entre outros. A “inserção no mercado de trabalho” também será outro ponto em debate.

A Semana de Gestão, vai ter ainda a observação de documentários, momentos culturais e outras palestras, que serão concluídas na sexta-feira, com uma caminhada e actividade comunitária.