Edwin Vibez regressa com “OKEY” um Afro Trap para dançar – c/video

27/05/2019 01:51 - Modificado em 27/05/2019 01:51

Depois de “Shorty” Edwin Vibze regressa com “Okey”

Depois do sucesso do último single “Shorty”, o jovem talento, natural da ilha de São Vicente, regressa com o tema “Okey”. Um mergulho nas sonoridades do Afro –Trap que promete por todo o mundo a dançar

Edwin Vibez tem se destacado na imprensa portuguesa, tendo já participado de vários programas de televisão naquele país, como o Bem-vindos e Aqui Portugal.

Com 20 de idade é já considerado uma promessa da música. Para muitos o seu estilo é definido como o de Chris Brown, pela sua veia romântica e forte, que procura sempre alcançar e trilhar novas sonoridades, entre o R’n’B, o Trap e a Pop, com um estilo único e seguro das suas raízes crioulas.

Edwin Vibez tem já lançado os temas “Vamos Fugir” “Krioula D’Meu”, “Fly Way”, “Vibez”, canções que alcançaram milhares de visualizações no Youtube e nas redes sociais.

Desde do dia 21 de Maio o single “Okey” já se tornou conhecido do público português estando agora disponível nas principais plataformas digitais: Google Play, Itunes, Amazon e Spotify.

Portanto, a indicação é, “se gosta de música ritmada e batida dançante não vai querer perder este tema que tem tudo para encher as pistas de dança neste verão”.