Aparecimento da jovem “desaparecida” na cidade da Praia: internautas querem mais esclarecimentos

27/05/2019 01:05 - Modificado em 27/05/2019 01:05

Internautas solicitam mais esclarecimentos sobre o aparecimento da jovem que se encontrava desaparecida desde quarta-feira passada, 22, na cidade da Praia e que foi encontrada pela Polícia Judiciária na noite de sexta-feira, por volta das 21h15, na localidade de Achadinha Pires.

De acordo com nota enviada pela PJ, a jovem Maria de Jesus Garcia Furtado, mais conhecida por “Tita”, de 20 anos, natural do concelho de Calheta de São Miguel e residente em Palmarejo, Praia, foi encontrada por esta polícia e disse que saiu de casa por livre e espontânea vontade. A mesma estava bem de saúde, tendo sido conduzida às instalações da PJ para prestar esclarecimentos sobre o seu desaparecimento.

Depois de terem dado conta do seu desaparecimento, familiares e amigos “inundaram” as redes sociais com apelos dando conta do desaparecimento da jovem, que teria ocorrido por volta das 19H00 de quarta-feira, 22. Na altura, segundo aqueles, estava a preparar jantar, quando deixou a panela ao lume e foi fazer compras numa loja próxima e não voltou à sua residência.

Encontrada esta sexta-feira e com poucos detalhes sobre o seu desaparecimento, as redes sociais incendiaram-se com diversos “posts”. Uns a felicitarem a PJ pelo trabalho de desvendar este desaparecimento, outros a agradecerem por ter sido encontrada viva, bem como os “posts” a pedirem esclarecimentos sobre o que se passou. Segundo um internauta, “ninguém desaparece por dois dias e fica tudo bem. É algo que necessita ser esclarecido visto que não deu notícias pelo do seu sumiço”.

As teorias são vastas. Vão desde um suposto sequestro a que ela conseguiu fugir e está com medo de contar devido a ameaças, até a simulação de um, para encobrir o facto de ter estado a divertir-se nestes dois dias, e que não se importou com as preocupações dos familiares e amigos, assim como do alarme social causado.

No entanto, apesar das várias suposições, o sentimento é de não ter havido um desfecho similar ao emigrante que estava desaparecido deste do inicio do mês e que foi encontrado morto, com suspeitas de ter caído de um penhasco.

Mas ainda esperam por um desfecho desta história. “A menina deve esclarecer o que aconteceu, porque colocou em pavorosa muitas pessoas e fez com que se criasse muitas especulações, a maior parte delas, erradas.

Se estava bem de saúde, questionam dezenas de internautas, porquê então não contactou os familiares ou amigos a dar conta de onde estava. “Ela não viu que deixou muita gente preocupada. E questionam ainda se o local onde estava não era possível ter acesso à rádio e/ou à televisão.

Muitos criticam a sua atitude irresponsável em função dos muitos efectivos policiais que estiveram envolvidos na sua busca. Afirmam que “Em vez de estarem ocupados a procurarem alguém que estava desaparecida de livre e espontânea vontade, poderiam estar focados nos outros desaparecimentos.

Válidas ou não, os motivos e as consequências do desaparecimento, os internautas não perdoam nas críticas e querem saber exactamente o que se passou. Algo que só pode ser esclarecido pela jovem.