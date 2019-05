Taça de Cabo Verde: Santo Crucifixo vence Palmeira e conquista o título

27/05/2019 00:36 - Modificado em 27/05/2019 00:36

A União Desportiva de Santo Crucifixo, Santo Antão Norte, conquistou neste domingo, 26, a Sétima Edição da Taça de Cabo Verde, ao vencer na final a formação do Grupo Desportivo Palmeira, por 2-3, no Estádio Nacional na Cidade da Praia.

Cinco anos depois da sua fundação, a equipa do Coculi tornou-se na primeira equipa de Santo Antão a conquistar um troféu a nível nacional. Isto aconteceu, precisamente, no ano de estreia em competições nacionais.

Numa grande partida de futebol, a equipa da Ribeira Grande adiantou-se no marcador logo nos primeiros segundos de jogo, por intermédio de Nelson. No entanto, o Palmeira viria a dar a volta ao resultado com golos de Subá e Latch. Mas o Santo Crucifixo, ainda no primeiro tempo, chegaria à igualdade, de novo por Nélson.

O treinador do Santo Crucifixo foi buscar no banco de suplentes, já no decorrer da segunda parte, o jogador que viria a revelar-se decisivo no resultado final. Latchu, recém-entrado em campo, com um remate bem colocado deixou Dorival, guarda-redes da equipa salense, sem qualquer reação. Estava assim feito o 2-3, resultado com que terminaria a partida.

Á conquista do campeonato Regional e Taça de Santo Antão Norte, a equipa do Coculi, com esta vitória, junta a sua primeira Taça de Cabo Verde.

É assim que o Santo Crucifixo junta-se ao Mindelense (1982), Académica da Praia (2007), Boavista da Praia (2009 e 2010), Onze Unidos (2012) e Sporting da Praia (2018), na galeria dos vencedores da Taça de Cabo Verde.

Para além do título de campeão, a equipa levou os prémios individuais de guarda-redes menos batido (Ary) melhor jogador e marcador (Nélson).

O Santo Crucifixo, marca encontro com o vencedor do Campeonato Nacional 2018/19, para a disputa da Supertaça no arranque da época 2019/20.