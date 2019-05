Oásis junta-se ao Mindelense na final do Campeonato Nacional 2018/19

27/05/2019 00:22 - Modificado em 27/05/2019 00:22

Depois do Mindelense ter garantido no sábado o acesso à final do Campeonato Nacional, ante o Onze Estrelas, neste domingo, foi a vez da Oásis Atlântico se juntar aos Leões da Rua de Praia ao vencerem a Ultramarina por 7-6 nas penalidades, após o empate a uma bola ao fim de 120 minutos de jogo.

A Oásis Atlântico, que primeira vez da sua história marca presença na prova maior de clubes de Cabo Verde, conseguiu o apuramento inédito para a final da competição, onde irá defrontar o Mindelense.

Depois da igualdade a uma bola em São Nicolau, as equipas entraram no Estádio Marcelo Leitão motivadas em querer marcar presença na final. A Ultramarina procurava a sua segunda final em três anos, depois de ter perdido o título em 2017 para o Sporting da Praia, enquanto a turma do Sal procurava fazer história, pois na época passada militava na segunda divisão salense.

O homem golo deste nacional, Patchik, da Ultramarina, adiantou a equipa forasteira no marcador aos 17 minutos de jogo. O seu oitavo golo na competição. A Oásis, volvidos 11min., por intermédio de Tatus, empatou a partida e a eliminatória. Resultado que não viria a sofrer alteração até ao apito final de Fabrício Duarte, após os noventa minutos regulamentares. Com a eliminatória empatada recorreu-se ao prolongamento, mantendo-se o mesmo resultado.

Na decisão por penaltis a formação de Lúcio Antunes foi mais eficaz e converteu sete dos oito remates da marca dos onze metros, contra seis do conjunto que viajou de São Nicolau.

A final está agendada para 01 de Junho no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal, que recentemente recebeu obras para receber a final da prova. Entre estas a colocação de nova relva sintética, melhorias nas bancadas e pintura no estádio.