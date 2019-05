Campeonato Nacional: Mindelense carimba passaporte para a final

25/05/2019 23:36 - Modificado em 25/05/2019 23:36

O Clube Sportivo Mindelense celebrou neste sábado, 25, os cem anos da sua criação. Nada melhor para assinalar a data que o apuramento para a final do Campeonato Nacional. A equipa venceu o Onze Estrelas, no estádio municipal Adérito Sena, por 3-1, isto após a igualdade a duas bolas registada no passado fim-de-semana na Boa Vista.

O desfecho da partida começou a ficar definido quando, aos 28 minutos, Papalele numa incursão pela esquerda serviu o médio ofensivo Duck e este desferiu um míssil que só parou no fundo das redes de Djone.

Papalele esteve muito irreverente nesta partida, revelando-se uma autêntica dor de cabeça para a defensiva do Onze Estrelas. Depois de deixar alguns avisos, acertou com o alvo quando o cronómetro assinalava os 38 minutos. Num lance quase idêntico ao primeiro golo, o camisola 10 imitou Duck e rematou de pé esquerdo não dando a Djone qualquer hipótese de defesa.

A vantagem de dois golos trazia ao Mindelense uma margem de conforto em relação à eliminatória. Porém, a equipa do Onze Estrelas reagiu ao golo sofrido e, antes do intervalo viria reduzir por intermédio de Maldini, num lance muito confuso na grande área do Mindelense.

Na segunda metade de jogo o Onze Estrelas entrou motivado pelo golo marcado, mas nunca conseguiu chegar com perigo à baliza do guarda-redes Piduca.

Estavam decorridos 70 minutos do jogo quando Pibip, o camisola 7 dos Leões da Rua de Praia, colocou um ponto final nas aspirações da equipa visitante. Este executou com perfeição um livre directo à entrada da grande área do Onze Estrelas, colocando o resultado em 3-1. Este foi o quarto golo de Pibip na prova e o golo número 88 nesta edição do nacional.

Até ao final do jogo o Mindelense ainda dispôs de algumas oportunidade de golo, mas o marcador não viria a sofrer alteração. Depois do agregado de 5-3, ao cabo de 180 minutos de jogo, o Mindelense torna-se assim na primeira equipa a marcar presença na final do Nacional época 2018/19.

O outro finalista da prova será encontrado neste domingo, 26, no jogo que coloca frente a frente o Oásis e a Ultramarina, no estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal. De recordar que as duas equipas vêm de uma igualdade a uma bola.