Maldini: “Pelo jogo que o Mindelense fez e pelos erros que cometemos são justos vencedores”

25/05/2019 23:13 - Modificado em 25/05/2019 23:13

O médio do Onze Estrelas, Maldini, marcador do único golo da sua equipa na derrota por 3-1 com o Mindelense, no jogo da segunda mão das meias-finais, lamentou o facto de a equipa não ter conseguido chegar a final, mas diz que pela forma como as coisas desenrolaram no terreno de jogo, os Leões da Rua de Praia são justos vencedores.

Para Maldini os dois golos sofridos em casa pesou muito nos jogadores, o que fez com que a equipa entrasse neste segundo jogo muito ansiosa e nervosa. “Acho que houve muito nervosismo e ansiedade da nossa parte e o Mindelense, por ser uma equipa experiente nestas andanças, soube retirar o devido proveito. Pelo jogo que o Mindelense fez e pelos erros que cometemos são justos vencedores” assegura.

“Sofremos um golo cedo e não soubemos reagir a isso. Felizmente conseguimos marcar um golo, já em cima do intervalo, o que nos trouxe alguma esperança.

Na segunda parte, um livre bem executado acabou por complicar a contas do apuramento. A expulsão do nosso guarda-redes complicou ainda mais. Mesmo assim continuamos sempre a acreditar, mas com o passar do tempo ficava tudo mais difícil” disse o camisola 7 da equipa de Bofareira.

Mesmo com esta derrota e consequente eliminação da prova, Maldini acredita que a equipa deixou orgulhosos todos os boa-vistenses pela época que a equipa fez no Nacional de futebol. “Não conseguimos o nosso objectivo que era a vitória. Mas acho que orgulhamos a Boa Vista fazendo uma época espectacular. Queríamos estar na final mas infelizmente não conseguimos. Mas para o próximo ano esperamos voltar a estar aqui”. Agora resta-nos parabenizar o Mindelense e desejar-lhes boa sorte para a final” concluiu.