Entraram-lhe em casa, não roubaram nada e até fizeram uma limpeza

24/05/2019 01:49 - Modificado em 24/05/2019 01:50

O proprietário da habitação considerou que esta foi uma experiência “estranha e perturbadora”.

Quando Nate Roman regressou a casa do seu trabalho no passado dia 15, percebeu que um estranho tinha estado em sua casa em Marlborough, nos Estados Unidos. No entanto, rapidamente percebeu que não lhe tinham roubado nada. Na realidade a única diferença era que… a casa estava completamente limpa, como dá conta o The Boston Globe.

Nate Roman disse ao jornal que as camas estavam feitas, os tapetes tinham sido aspirados e as casas de banho limpas. Até fizeram rosas em origami no rolo de papel higiénico. Roman afirmou que esta experiência foi “estranha e perturbadora”.

Decidiu ligar para a polícia, que disse não ter conhecimento de nenhum caso semelhante.

Nate Roman admite que pode ter deixado a porta das traseiras destrancada e pensa que, talvez, um serviço de limpeza tenha estado na sua casa por engano.