DJ revelação de Cabo Verde, DJ Straga Beat, em tour pelas ilhas

24/05/2019 01:40 - Modificado em 24/05/2019 01:40

O DJ Straga Beat, galardoado na categoria Dj Revelação e Dj Popular na Gala dos DeeJay Awards Cabo Verde 2019, arranca este sábado um tour pelas ilhas para apresentar o seu trabalho.

A primeira actuação acontece no próximo dia 25 de Maio, no antigo espaço Expoarte, na Cidade da Praia. Trakinuz e Loreta estão entre os convidados especiais.

Bruno de Jesus Pereira Gomes – DJ Straga Beat – cresceu no bairro de Calabaceira, na cidade da Praia, ilha de Santiago. Desde criança que é apaixonado pela música. Tanto é que, muito cedo, graças à influência do pai que, em casa, gostava de ouvir músicas dos Kassav, África Negra, Kino Cabral, dentre outros, Straga Beat ganhou inspiração para ser DJ e, até hoje, não parou.

Straga Beat já chegou a integrar um grupo de danças africanas, aliás era o próprio quem fazia os remix do grupo, mesmo sem grandes conhecimentos de ferramentas de edição. Com o tempo, graças a sua paixão pelos “beats” foi ganhando experiência. Tanto é que, juntando as peças, conseguiu montar um computador para “brincar de DJ”.

Uma brincadeira que se tornou coisa séria quando um amigo e produtor de eventos, Berdianuh Oliveira, o convidou para tocar nas suas festas. Straga Beat diz, com toda humildade, que ainda está no início de carreira e que almeja tocar em grandes eventos no país e mundo afora.

Entretanto, já conta com várias passagens por diferentes ilhas de Cabo Verde, nomeadamente Maio, Boa Vista e Sal, além de Santiago.

Em Março de 2018, DJ Straga, assinou um contrato com o Da Veiga Produções, facto que veio dar um outro impulso na sua careira.