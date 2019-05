Vozinha vence Taça do Chipre

24/05/2019 01:17 - Modificado em 24/05/2019 01:17

Vozinha, guarda-redes inernacional cabo-verdiano, vence Taça do Chipre

O AEL Limassol, equipa do guarda-redes internacional cabo-verdiano Vozinha, conquistou na passada quarta-feira a Taça do Chipre em futebol, após vencer na final o APOEL por 2-0, no GSP Stadium, na capital Nicosia.

Vozinha que esteve em campo os 90 minutos, não permitiu que o Apoel, campeões nacionais desta época, fizesse a dobradinha. Uma conquista que chega após 30 anos de jejum da equipa de Limassol.

No momento da consagração o guardião cabo-verdiano fez questão de receber o troféu e a respetiva medalha de vencedor da Taça do Chipre ostentando a bandeira de Cabo Verde.

Sete vitórias, um empate, 28 golos marcados e três sofridos no conjunto dos oito jogos disputados para a Taça, foi o registo e que levou a equipa a atingir esta conquista.

De realçar que a equipa fez uma grande campanha no campeonato, que culminou com o quarto lugar da classificação geral, lugar que dá acesso ao apuramento da equipa para a Liga Europa da época 2019/20.