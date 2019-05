Jogos das Ilhas: Cabo Verde arranca a sua participação com duas medalhas

24/05/2019 01:10 - Modificado em 24/05/2019 01:10

Suely Delgado,medalha de ouro em -57 kg e Márcio Amarante, medalha de bronze

em -73 kg

Os judocas cabo-verdianos Suely Delgado e Márcio Amarante, começaram da melhor maneira a sua participação nos Jogos das Ilhas 2019 que se realizam na ilha francesa da Córsega, conquistando uma medalha de ouro e uma de bronze, respetivamente.

De acordo com a DGD, Suely Delgado (-57 kg) iniciou a sua participação com uma derrota diante de uma adversária açoriana. Porém nos combates seguintes a jovem cabo-verdiana viria a ultrapassar adversárias da Córsega (França) e de Sicília (Itália) vencendo a competição na sua categoria

Já Márcio Amarante (-73 kg) alcançou o bronze com duas vitórias (diante de atletas dos Açores e de Sicília) e duas derrotas (frente a um judoca corso e um siciliano).

A comitiva cabo-verdiana é constituída por 18 elementos, dos quais 12 atletas que representam o país nas modalidades de ténis, do judo e do atletismo em femininos e masculinos, mais técnicos das respectivas modalidades e dirigentes.

Além de Cabo Verde, os Jogos das Ilhas que este ano se realizam na ilha mediterrânica da Córsega contam com a participação das comitivas das Baleares, Corfu, Córsega, Guiana, Elba, Jersey, Açores, Madeira, Malta, Guadalupe, Sardenha e Sicília.

Os Jogos das Ilhas têm como objetivo primordial a promoção e a criação de um espírito de cidadania europeia, no contexto do ideal olímpico, que permita passar à juventude, através do desporto, uma mensagem desportiva fundamentada no “Fair Play” e no respeito pelos outros e, também, de possibilitar o encontro entre jovens de origens diferentes, mas que têm como denominador comum a insularidade.

A 23.ª edição dos Jogos das Ilhas que se realizam em Bastia, capital da ilha francesa de Córsega, decorre até o dia 26 de junho.