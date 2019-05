Ministra da Justiça : “O novo Notário para São Vicente já está escolhido”

24/05/2019 00:04 - Modificado em 24/05/2019 00:04

Janine Lelis – Ministra da Justiça e do Trabalho

Janine Lélis, ministra da Justiça, reagiu à conferência de imprensa do PAICV, em São Vicente, em que Alcides Graça, coordenador do PAICV naquela ilha, acusou o governo de ter uma estratégia montada para prejudicar São Vicente afirmando “O Estado é uma pessoa de bem e quem representa o Estado é o governo. Eu creio que todos estamos imbuídos das funções públicas, do sentido de responsabilidade e de missão. Estamos a fazer aquilo que tem de se fazer, quer para São Vicente quer para as outras ilhas, numa perspectiva de desenvolvimento em função daquilo que é a vocação de cada uma delas”

Quanto à colocação de um novo notário em São Vicente a ministra recusou avançar uma data concreta adiantando, no entanto, que “a pessoa escolhida para ir para São Vicente concorreu também, e venceu, no concurso para a magistratura no Ministério Público”, o que levou o concurso de contratação de um novo notário a voltar à sua fase inicial. Disse ainda que para o Ministério da Justiça “o mais importante é garantir a São Vicente, e a todas as ilhas, serviços notariais eficazes e eficientes. O regime, sob o qual funciona determinado dirigente, não é essencial nem relevante”, disse esta tarde a ministra da Justiça, Janine Lélis, em conferência de imprensa.