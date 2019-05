Guga: “Para o Centenário queremos o título de campeão nacional”

23/05/2019 23:51 - Modificado em 23/05/2019 23:51

O experiente lateral esquerdo do Mindelense, Guga, um dos veteranos do plantel do Mindelense, que marcou no empate a duas bolas na Boa Vista, apesar de otimista para o segundo jogo em casa frente ao Onze Estrelas, mostra-se cauteloso, mas diz que o grande objetivo no ano do centenário do clube é a conquista do título de campeão nacional.

A primeira mão na Boa Vista, no estádio Municipal Arsénio Ramos, ditou uma igualdade a duas bolas e Guga teve nesta partida o privilégio de fazer o gosto ao pé, pela primeira vez nesta edição da prova. Para o jogador é sempre bom marcar, mas como afirma “isso só acontece com o trabalho do coletivo”.

No futebol não há favas contadas, por isso, o experiente jogador sabe que as contas dos jogos só ficam concluídas quando o árbitro apitar para o término, por isso diz que nada está ainda garantido. “Marcamos dois golos fora o que é importante, mas eles também marcaram dois. Foi um jogo difícil, porque jogam sempre para a frente, mas esperamos fazer um bom trabalho em casa e assim chegar à final” afiança.

De acordo com Guga a equipa está a preparar o jogo da melhor forma possível, para que no sábado, 25, as coisas possam correr de feição e colocar de novo a formação da Rua de Praia na final da competição. “O pessoal está muito motivado. Prova disso são os treinos onde os jogadores têm demonstrado muita vontade e obviamente queremos deixar uma boa imagem no sábado”.

Apesar de ser um dos jogadores mais experientes do plantel, o mesmo afirma que todos os atletas sabem o que devem fazer no terreno de jogo, nesta cartada decisiva rumo a final no estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal. “Para o centenário queremos como é óbvio conquistar o campeonato nacional, título que há duas épocas seguidas foge ao clube” realça Guga.

“Esperamos que os nossos adeptos apareçam em massa no estádio, porque estamos na segunda mão das meias-finais e esperamos dar uma boa resposta, para deixá-los felizes com uma vitória. Até porque agora jogamos na nossa fortaleza e aqui mandamos nós” cimenta o camisola 5 do Mindelense.