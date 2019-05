Menino de 10 anos apanhado pela terceira vez a conduzir carro roubado

23/05/2019 01:41 - Modificado em 23/05/2019 01:41

No lugar de passageiro seguia outra criança, de sete anos.

No passado sábado, à noite, elementos das forças de segurança do Brasil identificaram uma criança a conduzir um veículo.

O caso poderia ser já invulgar, mas a criança em causa, um rapaz de 10 anos de idade, já contava com antecedentes. Esta foi, na verdade, a terceira vez que foi apanhado a conduzir um carro roubado.

Para além deste caso precoce de criminalidade, o rapaz de 10 anos terá contado com um pequeno cúmplice. No banco de passageiros ia uma outra criança, um rapaz de apenas sete anos de idade.

Após abordarem as crianças, os guardas aperceberam-se que aquele veículo tinha sido furtado apenas duas horas antes. O rapaz de 10 anos confessou o crime. O local onde foram descobertas era já a cerca de três quilómetros de onde o carro tinha sido roubado, o que quer dizer que o conduziu pelo menos durante esse percurso.

O roubo do carro terá sido facilitado pelo facto de o condutor o ter estacionado à porta de sua casa, tendo-se esquecido das chaves no interior do carro.

Os dois meninos tinham ainda consigo outras chaves de carros, que as autoridades acreditam que terão sido usados para tentar entrar noutros veículos.

Sendo crianças com menos de 12 anos, não vão responder criminalmente. As crianças foram devolvidas às respetivas famílias, que agora estarão a ser alvo de acompanhamento por parte dos serviços sociais, adianta o G1.