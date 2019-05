Marcas internacionais no Fórum Mundial de Turismo em Angola

23/05/2019 01:34 - Modificado em 23/05/2019 01:34

Luanda| DR

Luanda acolherá a partir da próxima Quinta-feira, 23, até ao dia 25 de Maio, o Fórum Mundial do Turismo. São esperadas empresas de referência mundial. O objectivo é atrair investimentos para o país.

O sector do turismo continua a ser uma das prioridades para alavancar a economia nacional. Por isso, Angola prepara-se para acolher o Fórum Mundial de Turismo. Até ao momento, estão garantidas presenças de grandes empresas internacionais do sector, nomeadamente a AccordHotels e a Booking, entre outros, como realçou a ministra do Turismo, Ângela Bragança. Segundo a governante, que falava ontem à margem de um matabicho com os jornalistas, além de conhecer Angola, os empresários destas grandes cadeias vão falar sobre as suas marcas, das suas exigências e do desenvolvimento das mesmas.

“Além de falarmos sobre nós, vamos ouvir revelações das suas experiências e saber como somos vistos”, explicou. O fórum, segundo a governante, será uma sala de visitas, na qual estarão presentes operadores nacionais e internacionais, empresas nacionais que vão trocar experiências. O mesmo contará ainda com uma exposição cultural que vai demonstrar toda a atracção turística nacional. “Será um misto de debates, mas também uma manifestação cultural e turística, uma verdadeira montra de Angola “precisou. Sublinhou ainda que o fórum visa atrair mais investimentos para o país, uma vez que a perspectiva do turismo, hoje, além do lazer, é sobretudo de carácter económico por forma a permitir um grande impacto no Produto Interno Bruto (PIB) e na criação de postos de trabalho.

Por O País-Angola