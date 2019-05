Crianças para adoção desfilam em passerelle para eventuais interessados

23/05/2019 01:26 - Modificado em 23/05/2019 01:26

Evento, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil em centro comercial de Cuiabá, já vai na terceira edição. Desta vez, recebeu chuva de críticas por tratar seres humanos como animais de estimação ou gado

Desfile no âmbito do programa Adoção na Passarela

| D.R. – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Foi ontem, terça-feira, no Pantanal Shopping, centro comercial situado em Cuiabá, a capital do estado do Mato Grosso: crianças e adolescentes, dos quatro aos 17 anos, na fila da adoção desfilaram, devidamente produzidos, numa passerelle para os eventuais interessados em adotá-las.

O evento, organizado pela Comissão de Infância e Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil e pela Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção vem sendo criticado duramente na imprensa e nas redes sociais.