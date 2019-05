Identificado o último barco que terá transportado escravos para os EUA

23/05/2019 01:20 - Modificado em 23/05/2019 01:20

Identificado o último barco que terá transportado escravos para os EUA

A Alabama Historical Commission divulgou um comunicado, esta quarta-feira, no qual refere que, após meses de análise, foi identificado o último barco que se sabe que transportou escravos de África para os Estados Unidos, adianta a Associated Press.

A diretora executiva da comissão, Lisa Demetropoulos Jones, considerou que esta é uma “descoberta arqueológica extraordinária”.

O ‘Clotilda’ transportou ilegalmente 110 pessoas do que é atualmente o Benim para Mobile, no Alabama. Depois de deixar os escravos no porto, a embarcação foi levada para norte e acabou por arder.

Os escravos foram posteriormente libertados e criaram uma comunidade que ainda existe, Africatown.