Taça de Cabo Verde: Regiões desportivas do Sal e Santo Antão Norte disputam título inédito

23/05/2019 01:13 - Modificado em 23/05/2019 01:13

A final da Taça de Cabo Verde, versão 2019, entre Palmeira do Sal e Santo Crucifixo de Santo Antão Norte, joga-se este domingo, 26 de Maio no Estádio Nacional, na Cidade de Praia, com a particularidade de colocar frente a frente duas regiões desportivas do país que nunca venceram a competição.

Nas seis edições da Taça de Cabo Verde, denominado de Taça Caixa, nunca uma equipa do Sal e de Santo Antão venceram a prova, mas agora o cenário vai mudar de figura, pois desta feita a Taça seguirá para uma dessas regiões desportivas.

Para chegar à esta final o Palmeira deixou pelo caminho o Sal Rei da Boa Vista (0-4) e o Barreirense do Maio (5-3, penaltis). Por sua vez, o Santo Crucifixo eliminou o Marítimo do Porto Novo (3-0), CS Mindelense (1-0) e a Académica da Praia (0-1).

Grupo Desportivo Palmeira e a União Desportiva do Santo Crucifixo medem forças neste domingo, 26 de Maio, às 16h00, no Estádio Nacional, na cidade da Praia.