Primeira edição TEDx Mindelo: Um evento de partilha de experiências para jovens

23/05/2019 00:55 - Modificado em 23/05/2019 00:55

Decorreu na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, a primeira edição TEDx Mindelo, a maior plataforma de troca de conhecimentos, experiências e ideias, tendo como tema a interculturalidade: “O DNA da identidade Cabo-Verdiana”.

A principal ideia da TEDx era a de promover a partilha de ideias e reviver as origens de São Vicente, de recordar o Mindelo de antigamente, do que é na actualidade e o que pode vir a ser no futuro.

Com um calendário vasto, a TEDx apresentou um leque de actividades na parte oratória, onde vários oradores participaram.

Lucas Monteiro, Curador da TEDx Mindelo, na abertura do evento, disse que o objectivo de organizar esta edição de partilha de experiências na cidade do Mindelo, tem o intuito de mudar o “pensar da juventude mindelense”.

“A necessidade de transformar e de mudar o actual estado do conformismo no certo absentismo da juventude mindelense, levou-nos a trazer para Mindelo o TEDx, na esperança de que podíamos mudar esse pensar”, avançou o curador, referindo que o acontecimento é o “modelo perfeito de trazer a construção da solução procurada há muito tempo por ele”.

Acredita que por estarem em Mindelo a tentar transformar a sociedade e na busca de ideias que podem mudar as nossas vidas, nossas comunidades, e que merecem ser espalhadas, levou a organização a submeter-se à licença ao TEDx.

O curador da TEDx ainda transmitiu aos jovens uma mensagem dizendo “quem pode reinventar a sua inserção na vida activa são eles próprios, permitindo traçar seu rumo através da partilha de experiências, espectativas e iniciativas que chegam de diversas partes do globo”.

O evento que ocorreu em celebração do Dia da Diversidade Cultural, teve a duração de três horas, com carácter restrito, somente para convidados, e contou com a presença de várias entidades, artistas, empreendedores e activistas, tanto nacionais e internacionais.