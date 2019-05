Centenário do CS Mindelense com cardápio recheado até Dezembro

22/05/2019 23:44 - Modificado em 22/05/2019 23:44

O Clube Sportivo Mindelense fez, nesta quarta-feira, o lançamento público do quadro de atividades que vai desenvolver até Dezembro deste ano, alusivos às comemorações do seu centenário, que se assinala a 25 de Maio.

Clube multidesportos da ilha de São Vicente, o CS Mindelense foi fundado em 1919, consagrando o dia 25/05/1922 como a data de fundação oficial do Clube com a aprovação do primeiro estatuto, conforme portaria nº 95 desse ano.

Desde então, já se passaram quase 100 anos desde a sua fundação. Do seu historial contam 51 Campeonatos Regionais e 22 Campeonatos Nacionais conquistados, isto segundo o clube. O Mindelense venceu o primeiro título insular em 1937 e o primeiro título nacional em 1976.

No ponto primeiro do artigo segundo do estatuto está plasmada a vocação do Clube: promover e fomentar a prática desportiva, de educação física e a realização de actividades culturais e recreativas, especialmente com os seus associados e atletas (Facebook do Clube).

Ora, no sentido de comemorar o centésimo aniversário, o clube anunciou, nesta quarta-feira, um leque variado de atividades desportivas, culturais e recreativas, visando as comemorações desta instituição histórica de Cabo Verde que, em 2017 foi condecorada com a 1ª Classe da Medalha de Mérito pelo Presidência da República.

O programa que se estende até Dezembro deste ano contempla, entre outros, a Apresentação pública do Programa do Centenário (Centro de Estágio da FCF); Missa por Alma dos Atletas, sócios, dirigentes, treinadores e adeptos falecidos; Sessão Solene dos 100 Anos na Universidade do Mindelo; Exposição centenária de fotos e troféus mais emblemáticos no Centro Cultural do Mindelo; Conferências do Centenário; Gala do Centenário, com homenagem a algumas figuras que fazem parte da história do clube; Apresentação do site e do Hino do Centenário – Autor "JC" ; Apresentação pública do Livro do Centenário; Torneios de futebol e de diversas modalidades.

As atividades estendem-se ainda à diáspora cabo-verdiana, com torneios entre emigrantes na França, Holanda, Luxemburgo e EUA, seguido de convívio. Arrecadação de fundos e/ou materiais para o Clube e para instituições carenciadas.

Nesta longa história do clube da Rua de Praia, pode-se ainda enumerar 11 equipas diretivas lideradas pelos respetivos Presidentes de Direcção. A começar por José Figueira (Ti Djô Figueira), passando por Ricardino Vasconcelos, Daniel Andrade Sousa, Gustavo Albuquerque Fernandes, Cláudio Vicente Freitas, João da Cruz Lima, Isidoro José da Graça, Joaquim Sena Silva, Augusto Vasconcelos Lopes, Adilson César Nascimento e, por último, Daniel Jesus, que está ao leme do clube desde Setembro de 2015.