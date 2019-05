Selagem de alambiques inicia-se a 1 de Junho informa a IGAE

22/05/2019 13:02 - Modificado em 22/05/2019 13:02

AInspeção Geral das Actividades Económicas (IGAE), em cooperação com os seus parceiros, inicia a 1 de Junho a selagem dos alambiques em todas as unidades de produção de grogue do país, anunciou a instituição.

Conforme um comunicado oficial, publicado na página de Facebook da IGAE, a selagem será feita de forma progressiva, pelo que a instituição solícita aos produtores que façam voluntariamente a suspensão da atividade, facilitando o trabalho dos inspetores.

“Para facilitar o controlo da produção, a IGAE solicita e agradece a todos os produtores a disponibilização de toda a informação sobre a produção e dos seus clientes”, escreve a Inspeção Geral das Actividades Económicas.

A Inspeção Geral das Actividades Económicas informa que em caso de necessidade de prorrogação do prazo da industrialização, os produtores devem requerer à Direcção Nacional da Indústria o pedido devidamente fundamentado, quantificando a matéria-prima, a capacidade de fábrico e os dias necessários para a produção do grogue.

A selagem dos alambiques surge em cumprimento do disposto no Regime Jurídico que regula a produção do grogue, Decreto-Lei nº 11/2015 de 12 de Fevereiro.