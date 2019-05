São Vicente: PJ detém terceiro integrante de grupo que praticava roubos na região

22/05/2019 12:45 - Modificado em 22/05/2019 12:45

APolícia Judiciária (PJ), deteve, na passada sexta-feira, 17, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, residente na localidade de Fernando Pó, suspeito da prática, em coautoria, de pelo menos sete crimes de roubo, alguns dos quais com violência sobre pessoas e outros com violência sobre coisas, cometidos entre agosto de 2018 e abril de 2019, em diversas localidades da ilha.

De acordo com a PJ o indivíduo em questão faz parte de um grupo de quatro jovens, que vinham cometendo uma série de crimes da mesma natureza, nos arredores da cidade. Apresentado ao Tribunal da Comarca de São Vicente, o detido ficou sob TIR e Apresentação Periódica.

Recorda-se que outros dois indivíduos foram detidos, na passada quarta-feira, 15, pela PJ, tendo um deles ficado sob Prisão Preventiva e outro sob TIR e Apresentação Periódica.

De realçar que na sequência dos roubos foram subtraídos das vítimas diversos objetos, entre os quais, mobiliários, eletrodomésticos diversos, utensílios de cozinha, bebidas, roupas, sapatos, telemóveis e valores em dinheiro, causando prejuízos de mais de trezentos mil escudos nas vítimas.

Alguns dos objetos roubados já foram entretanto recuperados pela Polícia Judiciária.