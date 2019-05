Ilha do Sal: Biosfera-1 apresenta Projecto Bandeira Azul – Cabo Verde

22/05/2019 03:07 - Modificado em 22/05/2019 03:07

ABiosfera 1, Associação para a Defesa do Meio Ambiente, enquanto operadora nacional da Bandeira Azul, vai realizar nos dias 22 e 23 de Maio, na ilha do Sal o 1º Workshop Nacional de apresentação do Projecto Bandeira Azul – Cabo Verde.

Esta associação ambientalista é, desde Dezembro de 2017, membro oficial e operador nacional dos programas da FEE em Cabo Verde. Neste sentido, esta ONG tem trabalhado para garantir que o programa Bandeira Azul esteja operacional num prazo máximo de 3 anos, como é requerido pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE, sigla em inglês).

A Bandeira Azul é uma distinção atribuída anualmente pela Fundação para a Educação Ambiental a praias marítimas e fluviais, assim como a marinas que cumpram um conjunto de requisitos de qualidade ambiental, segurança, bem-estar, infra-estruturas de apoio, informação aos utentes e sensibilização ambiental. “As praias e marinas distinguidas ficam autorizadas a ostentar a bandeira entregue pela FEE durante essa época balnear”.

De acordo com o comunicado da Biosfera 1, o objectivo é a escolha do Júri e esclarecimento dos critérios de candidatura ao programa Bandeira Azul da FEE. O sitio-piloto de implementação do programa será a praia de Santa Maria na Ilha do Sal, tendo como promotor a Câmara Municipal da ilha.

Este Workshop contará com a participação de membros do Governo e de instituições privadas e/ou não governamentais.

Equadrado no Workshop e durante os dois dias decorrerão em paralelo diversas actividades.