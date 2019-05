Inter-Ilhas: Selecção da Diáspora CV-USA em risco de não participar devido a alteração da data do torneio

22/05/2019 02:40 - Modificado em 22/05/2019 02:40

Aalteração da data do Torneio Inter-Ilhas (Taça Independência) em futebol, a realizar-se em São Nicolau, coloca em causa a participação da selecção da Diáspora CV-USA. A prova antes agendada para decorrer entre 25 de Julho a 05 de Agosto, foi antecipada pela Federação para os dias 05 a 16 de Julho.

A seleção da Diáspora CV-USA, através de uma nota publicada no Facebook, mostrou-se desagradada com a decisão da FCF em alterar a data do Inter-Ilhas.

“Essa decisão afecta imensamente o planeamento e financiamento da viagem da equipa da diáspora nos Estados Unidos. Mesmo a participação da equipa está em perigo, pois depende agora da acessibilidade de lugares nos voos para Cabo Verde”, diz a nota.

“De certeza que a decisão não foi tomada com a equipa da diáspora em mente. Achamos que nem jogos de selecções residentes justificam essa mudança repentina e súbita”, acrescentam.

A equipa da diáspora CV-USA adiantou ainda que estão esperançados de que a FCF recompense a seleção pelo prejuízo financeiro que a mudança brusca da data do torneio está a causar à seleção.