Estádio Municipal Arsénio Ramos supera Adérito Sena nos estádios com maior assistência no Nacional

22/05/2019 02:24 - Modificado em 22/05/2019 02:24

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) apresentou nesta terça-feira os dados da assistência referentes à primeira mão das meias-finais do Campeonato Nacional de Futebol.

Estádio Municipal Arsénio Ramos – Sal-Rei – Boa Vista

Os jogos foram disputados no Estádio Municipal Orlando Rodrigues em São Nicolau e no Arsénio Ramos na Boa Vista, tendo que neste último registado a maior assistência no jogo que opôs o Onze Estrelas ao CS Mindelense.

De acordo com os dados divulgados pela FCF, o Estádio Municipal Arsénio Ramos na Boa Vista, que recebeu no passado domingo, 19, o jogo entre o Onze Estrelas e o CS Mindelense a contar para a primeira mãos das “meias” do CN, e que terminou com um empate a duas bolas, teve 2.530 a assistirem, superando assim o número máximo de assistências num estádio até esta fase da prova, onde Adérito Sena, liderava com larga vantagem. O CS Mindelense é de resto, o clube que tem levado a maior falange de apoio para os estádios do país por onde tem passado.

Até ao momento nenhum estádio para além do Estádio Municipal Adérito Sena tinha ultrapassado a barreira dos 2000 adeptos. A maior assistência do Arsénio Ramos na prova, aconteceu na última jornada da fase de grupos, na vitória por 1-2, sobre o Varandinha, quando estiveram nas bancadas 1.200 adeptos.

No Estádio Orlando Rodrigues em São Nicolau que, em termos de assistências, também é uma das mais cotadas no panorama do futebol nacional estiveram, segundo a FCF, 1.465 adeptos a assistir ao jogo que opôs a Ultramarina ao Oásis Atlântico, da ilha do Sal, jogo que terminou empatado a uma bola.

Os jogos da segunda mão das meias-finais, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, realizam-se no próximo sábado, 25 de Maio, nos estádios Adérito Sena no Mindelo, e no Estádio Marcelo Leitão no Sal.