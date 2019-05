Federação Cabo-verdiana de Andebol realiza Curso de Treinadores de nível I, Licença D” para mulheres

AFederação Cabo-verdiana de Andebol (FCA) realiza, de 07 a 11 de Junho, no Polidesportivo Vavá Duarte, na Cidade da Praia, um “Curso de Treinadores de nível I, Licença D”, exclusivamente para mulheres, a ser ministrado por um “expert” da Federação Internacional de Andebol.

A Federação Cabo-verdiana da modalidade, avançou ao NN que esta ação de formação, com a duração de cinco dias, vai ser ministrada pelo preletor da Federação Internacional de Andebol (IFH), o português Pedro António Paiva Silva, professor da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

Esta formação está projetada para receber cerca de 30 participantes, em representação de todas as regiões desportivas do país. As inscrições das interessadas decorrem até 31 do corrente, sendo que a selecção das candidatas será feita pela FCA, mediante concertação com as associações regionais filiadas. A FCA assegura o transporte, alojamento e alimentação das seleccionadas.

António Paiva Silva tem um currículo desportivo marcado pelas passagens como treinador nas equipas do Sport Lisboa e Benfica, Madeira SAD, Águas Santas, de entre outros clubes, selecção de Portugal e selecção Universitária, marcado pela conquista de vários títulos em Portugal.