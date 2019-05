Introdução do ensino da Educação Moral e Religiosa divide opiniões

21/05/2019 01:24 - Modificado em 21/05/2019 01:24

O Ministério da Educação pretende implementar a disciplina de Educação Moral e Religiosa nas escolas públicas, conforme previsto no acordo jurídico assinado entre a Santa Sé e o Estado de Cabo Verde, isto já no próximo ano lectivo 2019/2020.

Na quinta-feira passada, 16, durante a primeira sessão de Maio no Parlamento e durante o período de Questões Gerais, Maritza Rosabal, Ministra da Educação disse que o ensino da Educação Moral e Religiosa nas escolas públicas nacionais está dentro da legalidade. Mais ainda, a mesma perspectiva é que disciplina seja implementada já no início do ano lectivo 2019/2020.

Maritza Rosabal sublinhou que a frequência da disciplina é facultativa e de livre escolha pelos educandos e seus pais e educadores.

São 13 as escolas do país que, no início do ano lectivo, farão a experiência. Acontece, que como matéria fracturante as opiniões dividem-se perante tal questão. Segundo os defensores desta iniciativa, é preciso que o projeto avançe para que as crianças aprendem e sejam edificadas no caminho da vida e que possam ter uma base necessária para uma sociedade sólida responsável e sustentável. ”Como um estado laico que Cabo Verde é, aproveitem e introduzam esta nova disciplina a todas as crenças e religiões”.

Por isso defendem que é preciso incutir a disciplina nas escolas, porque “não se constrói uma sociedade sólida e próspera sem nenhuma entidade pode chamar o que quiser para mim é quem fez o céu e a terra. E quem não quiser incutir nos seus filhos valores cristão tem a sua opção”.

“Acredito que é uma boa decisão, ensinar desde cedo os valores morais e religiosos para que eles possam crescer conscientes disso. Com uma postura católica e apreender a respeitar a todas. Porque esta nova geração precisa muito de uma luz divina”.

E que a afirmam ainda que “a sua inserção possa ser a resposta para a violência, como bullyng, drogas, criminalidade, e ainda a negligência e a corrupção. E qualquer que seja a religião, o ensino religioso trará princípios éticos e filosóficos básicos para os alunos e que cada um será livre para seguir ou não dentro de uma religião, como o amor ao próximo, o verdadeiro valor da família e a importância do individuo na sociedade.

No entanto, existem aqueles que se posicionam sobre isso, alegando que não se pode obrigar as crianças a aprender sobre nenhuma religião. Cada um deve ser livre de decidir se quer ou não enveredar por este caminho. “Todos têm o direito de manifestar sua fé, mas incluir a disciplina nas escolas pode causar momentos embaraçosos”. Dizem que é facultativo, mas o que fazer com os estudantes que, por algum motivo, não queiram participar das atividades?

Apesar de nenhum aluno ser obrigado a matricular-se na disciplina, uma vez que é facultativa, o que acontece se não o fizer. Mais como será preenchido esse tempo dentro dos horários escolares, questiona um encarregado de educação, que não quer ver o seu educando prejudicado porque se negou a assistir a disciplina.

Outra questão que se levanta, deve-se ao facto do responsável por lecionar a disciplina caia no erro de impor a sua crença aos estudantes, ou que aja de forma preconceituosa em relação às outras religiões, que não a sua?



Refira-se que Cabo Verde e a Santa Sé adotaram, em junho de 2013, um instrumento jurídico, também conhecido como Concordata, e a introdução do ensino da Educação Moral e Religiosa situa-se precisamente na esfera da introdução de valores na Sociedade.