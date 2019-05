São Vicente: Operárias da ICCO iniciam greve de dois dias

OSindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil, Agricultura e Serviços Afins (SIACSA) que representa a maioria das operárias da fábrica de calçados ICCO, em São Vicente, agendou uma greve de dois dias (21 e 22).

Em causa, segundo o sindicato está o incumprimento da direcção da empresa em relação a uma promessa de um caderno reivindicativo entregue há mais de um ano pelo SIACSA. De entre as reivindicações, constam o aumento salarial, melhores condições de higiene e segurança no trabalho, apoio de transporte e o pagamento do subsídio de produção ou produtividade.

De acordo com o sindicato, no ano passado foi entregue um caderno reivindicativo onde constam ganhos de produção/produtividade e que em janeiro deste ano, a empresa havia garantido a resolução do problema. Só que em vez disso institui um prémio de assiduidade e para isso, reduziu o valor de gratificação, até 150 escudos. Algo que o SIACSA considera “inusitado”.

Outro ponto que consta do caderno reivindicativo prende-se com o facto da empresa ser a única que naquele local que não paga um subsídio, nem disponibiliza o transporte dos funcionários no percurso Cidade-Lazareto e vice-versa. “Elas são trabalhadoras qualificadas e recebem um salário mínimo nacional, a acrescer a isso também arcam com as despesas de transporte para se deslocarem até a Lazareto, chegando ao ponto de algumas funcionárias fazerem esse trajecto pé, porque o salário que recebem não chega para tanto”.

Na passada quarta-feira realizou-se uma reunião de conciliação entre o sindicato e a direção da empresa, na tentativo de reverter o pré-aviso anunciado para os dias 13 e 14. Só que, segundo o SIACSA, a direção não se quis sentar à mesa para negociar. A única resposta que obtiveram das propostas apresentadas foi sempre o não. Face a isso, o sindicato adianta que a direção da empresa não deixou outra opção ao mesmo senão agendar uma greve geral da linha de produção para esta terça-feira e quarta-feira, 21 e 22.