Papalele: “Marcamos dois golos fora de casa o que é muito importante numa eliminatória”

21/05/2019 00:49 - Modificado em 21/05/2019 00:49

Papalele – Jogador do CS Mindelense

A comitiva do Mindelense já se encontra em S. Vicente de regresso da Boa Vista onde disputou o jogo da primeira mão das meias-finais do Campeonato Nacional de Futebol, partida que terminou com um empate a duas bolas frente ao Onze Estrelas.

O avançado dos Leões da Rua de Praia, Papalele, que se estreou a marcar neste Nacional, enalteceu o trabalho feito pela equipa e a satisfação pelo primeiro golo na prova.

Para o atleta, ambas as equipas exibiram-se a um bom nível e que os dois golos fora deixaram a equipa numa boa posição para atingir a final, precisamente no ano em que a equipa comemora o seu centenário. “Marcamos dois golos fora o que é muito importante numa eliminatória” exultou o jogador.

No entanto o mesmo assegura que, o objectivo passava por vencer o jogo fora de portas, para facilitar as contas aqui em S. Vicente, lamentando por isso o resultado obtido. “Mas foi importante marcar na casa do nosso adversário. Agora é focar no jogo da segunda mão em casa, para atingirmos a grande final. É esse o nosso grande objectivo.” vincou.

Sobre o primeiro golo na competição quando a equipa já leva sete jogos disputados e que poderá ser muito importante para o desfecho da eliminatória, Papalele, diz-se alegre e promete mais golos rumo à conquista do título. Este é um ano muito importante para o clube, pois este comemora os seus cem anos de existência. “Agora é dar continuidade para marcar nos próximos jogos, para ajudar a equipa a conseguir o seu grande objectivo, que é a conquista da prova” concluiu.