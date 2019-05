Hospital Baptista de Sousa recebe médicos italianos para a terceira missão cirúrgica promovida pela Associação Kriol-Ità

20/05/2019 14:13 - Modificado em 20/05/2019 14:47

Maria Silva – presidente da Kriol-Itá Foto: DR

A Associação de Amizade Itália-Cabo Verde (Kriol-Ità) está de regresso a Cabo Verde, pela terceira vez, para realizar missões de cirurgia, de 20 a 25 do corrente, no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.

Em declarações feitas à Agência Cabo-verdiana de Notícias, a presidente da Kriol-Itá, Maria Silva, disse que a equipa médica constituída por dois cirurgiões e dois anestesistas é chefiada pelo diretor do serviço de urologia do Hospital Pediátrico de Roma, Bambin Gesu, referenciado como um dos maiores hospitais pediátricos da Europa e gerido pelo Vaticano.

A mesma adiantou que com esta terceira missão pretendem realizar cirurgias em cerca de 35 crianças afetas de malformações urológicas, crianças provenientes de várias ilhas, principalmente do Norte do país. Estas missões estão inseridas no quadro do protocolo assinado com o Hospital Baptista de Sousa e que visa trazer regularmente equipas, segundo às exigências e solicitações do hospital.

Com mais esta missão, a Kriol-Ità “renova o desejo de colaborar com o país no âmbito da saúde”, pelo que promete “estar brevemente noutras ilhas com missões não só de cirurgia, mas também de rastreio”.

Conforme Maria Silva, citada pela mesma fonte, as missões efetuam-se graças ao alto espírito de voluntariado dos médicos que nelas participam, da colaboração de parceiros, designadamente a Organização Internacional Operare Per, a Caritas Italiana e Romana, e a dinâmica dos seus sócios ordinários e honorários que se engajam pessoalmente na recolha de fundos.