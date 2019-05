Australiano encontra pepita de ouro com mais de 1kg com detetor de metal

O pedaço de ouro estará avaliado em cerca de 100 mil dólares australianos (cerca de 60 mil euros).

Um homem encontrou uma pepita de ouro com 1,4kg, com recurso a um detetor de metal, em Kalgoorlie, uma zona com várias minas de ouro no oeste da Austrália. Segundo conta a BBC, estima-se que o pedaço de ouro valha cerca de 100 mil dólares australianos (cerca de 60 mil euros).

O australiano, não identificado, será alguém já experiente na procura de ouro, contou Matt Cook, o dono de uma loja que vende utensílios a prospetores de ouro. O proprietário do estabelecimento revelou ainda que o homem detetou o ouro debaixo de um arbusto, a cerca de 45 centímetros de profundidade.

“Ele entrou na minha loja e mostrou-me a pepita na sua mão com um grande sorriso”, referiu Matt. É pouco maior que um maço de tabaco e a sua densidade era incrível, tão pesada”, acrescentou.

Descobertas nesta escala são feitas algumas vezes por ano. Cerca de três quartos do outro que é encontrado nas minas australianas é produzido na região de Kalgoorlie e ao seu redor.

Por Notícias ao Minuto