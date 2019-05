Cremilda Medina vence prémio “Best World Music” pelo segundo ano consecutivo – c/video

20/05/2019 11:32 - Modificado em 20/05/2019 11:33

O tema “Nôs Morna” do compositor Manuel d’Novas, editado por Cremilda Medina em dueto com Tito Paris foi distinguido como “Best World Music” nos International Portuguese Music Awards 2019 que se realizam anualmente em New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos da América..

Na edição do ano passado dos IPMA, Cremilda Medina, natural de São Vicente, já tinha conquistado o prémio de “Best World Music” também com uma composição de Manuel d’Novas, “Divôrce Um’ Ca Ta Sená”, que faz parte do seu álbum de nome “Folclore”.

O Tema “Nôs Morna” do compositor Manuel d’Novas que Cremilda Medina gravou em dueto com Tito Paris estava nomeado em duas categorias,“Music Video Of The Year” e “World Music”, a categoria que acabou por vencer.

Este primeiro single do segundo trabalho discográfico no qual Cremilda Medina se encontra a trabalhar, mereceu assim a distinção como “Best World Music”.

“Acabamos de vencer o prémio Best World Music pelo segundo ano consecutivo nos International Portuguese Music Awards”, anunciou a cantora na sua página do facebook.

Referindo-se ainda que esta distinção com uma Morna e que foi gravada em dueto com Tito Paris é extremamente especial, principalmente porque Cabo Verde aguarda que a Morna seja considerada Património Cultural Imaterial da UNESCO.

“Esta música fará parte do meu próximo álbum discográfico, um trabalho que está ser estudado e preparado com muito amor”, disse Cremilda Medina que agradeceu ainda a “todos aqueles que me têm apoiado nesta caminhada, em especial ao Tito Paris por ter aceitado juntar a sua voz nesta magnífica composição do nosso eterno Manuel d’Novas.”, escreveu Cremilda Medina quando anunciou esta conquista através da sua página oficial do facebook.

Outro artista cabo-verdiano que venceu um Award nos IPMA deste ano foi Roy Job, na categoria “Song Of The Year” com o tema “Xtoria D’bo Manera”.

Este ano a gala de entrega dos prémios decorreu no dia 18 de Maio no Zeiterion Theatre em New Bedford nos Estado unidos.