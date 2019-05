Ministro da Defesa exorta militares para responsabilidade de servir bem o país

20/05/2019 00:33 - Modificado em 20/05/2019 00:33

O Centro de Instrução Militar do Morro Branco, em São Vicente, recebeu, neste domingo, a cerimónia do juramento da bandeira, tendo a mesma contado com a presença do Ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, tendo este sublinhado que o Governo quer uma Força Armada cada vez mais digna do povo de Cabo Verde.

Esta primeira incorporação de 2019, que contou com 444 militares, entre os quais oito mulheres, juraram a bandeira fazendo os votos de fidelidade e de defender a pátria e colocá-la acima da sua própria vida. Estes militares receberem formação durante várias semanas, e que abarcou as fases de preparação, instrução militar básica e fase de especialidades.

O Ministro da Defesa que marcou presença no ato solene, expressou o desejo dos pais em mandarem os seus filhos para a tropa, porque nesta nova fase das suas vidas têm uma perspectiva de carreira brilhante. Luís Filipe Tavares exortou os militares a terem a responsabilidade servir o país, reconhecendo a entrega e o sentido de profissionalismo dos que se têm dedicado a essa missão.

De acordo com o mesmo, as FA estão numa fase de transformação, preparando-se para ser uma força moderna e profissional, isto para responder da melhor forma possível às missões que Cabo verde precisa nesta nova época da história comum.

“O Governo tem perspectivado um projecto ambicioso de reforma das Forças Armadas, conforme explanado no programa da presente legislatura, visando torná-la as mais organizada, eficaz e eficiente.

Luís Filipe Tavares acrescentou que estão sendo feitos investimentos, nas três regiões militares, para melhorar as condições de vida das casernas, vincando que a preocupação do estado cabo-verdiano centra-se no soldado.

A aprovação da nova proposta de lei de um novo estatuto dos Militares, por parte do Conselho de Ministros, foi um dos pontos frisados pelo ministro durante o seu discurso, sublinhando tratar-se de uma grande aspiração dos militares.

O Ministro vincou que vão trabalhar arduamente para conseguir meios adequados para a modernização das FA e que ainda no decorrer de 2019, começar-se-á a sentir mudanças dentro da instituição, com foco nas casernas e na condição de soldado.