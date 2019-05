Tráfico de Pessoas na ilha do Sal: MP acusa três pessoas e uma pessoa colectiva de diversos crimes

Dois cidadãos de nacionalidade estrangeira e uma cidadã nacional, bem como uma empresa, estão indiciadas pela prática de diversos crimes de tráfico de pessoas na sua forma consumada.

De acordo com o Ministério Público (MP), ao cidadão de nacionalidade estrangeira, único sócio e gerente da pessoa colectiva arguida, e também acusado, foi imputado a prática, em co-autoria material e na forma consumada, de oito crimes de tráfico de pessoas em concurso real efectivo com nove crimes de emprego de trabalhador estrangeiro em situação irregular.

E a um outro cidadão da mesma nacionalidade, foi imputado a prática, em co-autoria material e na forma consumada, de 4 quatro crimes de tráfico de pessoas.

Em relação à cidadã cabo-verdiana, natural do Concelho de Ribeira Grande de Santo Antão, foi imputada a prática, em co-autoria material e na forma consumada, de 4 quatro crimes de tráfico de pessoas.

Segundo MP, as detenções decorreram na sequência de informações chegadas ao conhecimento do Ministério Público, dando conta de factos susceptíveis de indiciarem o crime de tráfico de pessoas. Tendo conhecimento das informações foram realizadas todas as diligências que se relevaram úteis à descoberta da verdade material dos factos sob investigação.

E que, o Ministério Público, no dia 26 de Abril de 2019, determinou o encerramento da instrução, deduziu acusação e requereu julgamento para efectivação da responsabilidade criminal de uma pessoa colectiva e de três pessoas singulares, sendo duas de nacionalidade estrangeira e uma de nacionalidade cabo-verdiana, todas domiciliadas na ilha do Sal.

Requereu a aplicação da pena acessória de expulsão do território nacional a um dos arguidos de nacionalidade estrangeira, por um período de 10 anos, nos termos do artigo 81 da Lei n.º 66/VIII/2014, de 17 de Julho.

E ainda deduziu o pedido de indemnização civil, a favor e em representação dos ofendidos, por danos patrimoniais e não patrimoniais, no montante de 8 850 000$00 (oito milhões, oitocentos e cinquenta mil escudos), acrescidos de juros à taxa legal.