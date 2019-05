CMSV entrega diplomas de formação profissional a 43 jovens para “iniciarem a vida”

17/05/2019 00:01 - Modificado em 17/05/2019 00:01

Foto: Inforpress

A Câmara Municipal de São Vicente entregou hoje diplomas de formações nas áreas de mesa e bar e de iniciação na fotografia a 43 jovens que, segundo o edil Augusto Neves “devem aproveitar” estes instrumentos para “melhorar a vida”.

O autarca deixou este conselho durante a cerimónia de entrega dos certificados, realizada na tarde de hoje, no Mindelo, no Salão Nobre da edilidade.

Estas formações, tanto o de mesa e bar e de iniciação em fotografia, design gráfico e impressão, enquadradas nas activdades da Semana Municipal da Juventude, são ferramentas que se adquire, segundo o autarca, para “lutar pela vida e em áreas fundamentais e de necessidade para esta ilha”.

“Vocês jovens devem agarrar com força e aproveitar estes instrumentos para melhorar a vida em família”, lançou Augusto Veiga, adiantando que a câmara municipal tem a educação com uma “prioridade”, daí o “esforço enorme” para apoiar a juventude em formações no país e no exterior.

No total foram 43 formandos que receberam os diplomas, na tarde de hoje, nos dois cursos realizados durante duas semanas. Um tempo considerado “muito pouco” tanto por Edmar Fortes como por Varlene Ferreira, para “absorver tudo”, mas que poderá ser um pontapé de saída para novas formações e assim integrar o mercado de trabalho, asseguram.

O curso de mesa e bar fora ministrado por Amílcar Tavares e o de iniciação à fotografia por Nilton Costa, estes dois formadores que apelam à edilidade que organize “mais formações do tipo”, uma vez que, segundo os dois, o mercado está “em falta”.

Para comprovar isto, Amílcar Tavares, responsável do restaurante Dokas, garantiu que vai ficar com uma “boa parte” dos 15 formandos que preparou, para trabalharem junto com ele”.

A Semana da Juventude, que aconteceu durante o mês de Abril, contemplou, além das formações, actividades culturais e desportivas.

Inforpress