Santo Antão: ICCA passa a partir de Julho a controlar a entrada e saída de crianças e adolescentes no porto do Porto Novo

16/05/2019 23:57 - Modificado em 16/05/2019 23:57

A Delegação do Instituto de Crianças e Adolescentes (ICCA), do Porto Novo, Santo Antão, mostra-se preocupada com à entrada e saída de crianças sem controlo no porto do Porto Novo, um fator que leva a instituição a tomar medidas, para que as fragilidades existentes sejam resolvidas.

Nesta sequência, a delegada do ICCA em Santo Antão, Earsénia Nico, em declarações à Agência Cabo-verdiana de Noticias, anunciou que a partir de Julho a delegação vai adotar medidas visando o controlo da entrada e saída de crianças e adolescentes no cais do Porto Novo, onde acontece, diariamente, um dos maiores fluxos de passageiros em Cabo Verde.

Earsénia Nico, avançou ainda que em Santo Antão nota-se “alguma fragilidade” quanto a esse controlo, situação que inquieta o ICCA, que já conseguiu engajar os seus parceiros, com destaque para a Polícia Nacional, Enapor (empresa que administra o porto) e as agências de viagens, tendo em vista a resolução da situação.

Segundo esta responsável, a preocupação maior é prevenir o eventual desaparecimento de crianças, uma situação da qual ultimamente muito se tem falado em Cabo Verde.

A partir de 1 de Julho passa-se a exigir documentos de identificação aos passageiros na compra de passagens nessa linha marítima, de maior movimentação a nível nacional, passando as crianças e adolescentes a viajarem devidamente identificadas e juntamente com pessoas credenciadas.

Medida que segundo o comandante da Polícia Nacional no Porto Novo, José Lima, vai permitir que, em caso de um eventual desaparecimento, se possa saber se a pessoa em causa viajou ou não nesse percurso.

O propósito é evitar que pessoas, incluindo crianças, continuem a viajar entre Santo Antão e São Vicente sem a devida identificação, explicou José Lima, citado pela mesma fonte.