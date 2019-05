Concelho Nacional de Arbitragem nomeia equipa de arbitragem do Porto Novo para dirigir Onze Estrelas Vs. Mindelense

16/05/2019 23:52 - Modificado em 16/05/2019 23:52

O árbitro principal Anilton Bartolomeu, de Santo Antão Sul, foi nomeado pelo Concelho Nacional de Arbitragem para dirigir o jogo relativo a primeira mão das meias-finais do Campeonato Nacional de Futebol, entre o Onze Estrelas da Boa Vista e o Mindelense.

O campeonato nacional caminha neste momento para as grandes decisões e, neste domingo 19, vão ser disputados os jogos relativos a primeira mão das meias-finais. Os vice-campeões em título [Mindelense] deslocam-se à ilha da Boa Vista, onde vão defrontar no domingo a equipa do Onze Estrelas, estreante na prova.

Para este jogo que terá como palco o estádio Arsénio Ramos na Boa Vista o CNA nomeou uma equipa de arbitragem proveniente de Santo Antão Sul, mas concretamente da cidade do Porto Novo. O árbitro principal Anilton Bartolomeu, será assistido nesta partida por Fredilson da Luz e João Fonseca, e ainda pelo quarto árbitro- Emanuel Santos.

No outro jogo das meias-finais, em que a Ultramarina vai receber no estádio Municipal Orlando Rodrigues no Tarrafal de São Nicolau a equipa da Oásis Atlântico do Sal, agendado para o mesmo dia, o CNA nomeou uma equipa de arbitragem de Santiago Norte, encabeçada por Luizito Sanches.

Luizito Sanches vai ser assistido neste jogo por Jailson Camble e Júlio Alves, e o quarto árbitro -Ibrantino Tavares.