Prisão Preventiva para indivíduo suspeito de crimes de roubo em São Vicente

16/05/2019 23:44 - Modificado em 16/05/2019 23:44

A Polícia Judiciária, deteve, esta quarta-feira, 15, fora de flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino, residentes nas localidades de Monte Sossego e Fernando Pó, suspeitos da prática de, pelo menos, sete crimes de roubo, em coautoria, alguns dos quais com violência sobre pessoas e outros com violência sobre coisas, cometidos entre agosto de 2018 e abril de 2019, em diversas localidades da cidade do Mindelo.

De acordo com a PJ, na sequência dos roubos foram subtraídos das vítimas diversos objetos, entre os quais, mobiliários, eletrodomésticos, utensílios de cozinha, bebidas, roupas, sapatos, telemóveis e valores em dinheiro, causando prejuízos de mais de trezentos mil escudos nas vítimas. Alguns dos objetos roubados já foram recuperados pela polícia judiciária.

Os detidos foram presentes, no mesmo dia ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que aplicou, como medidas de coação, Prisão Preventiva a um deles e TIR e Apresentação Periódica ao segundo.