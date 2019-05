Psicoterapeuta apresenta projeto de apoio às comunidades afetadas pela problemática do abuso sexual

Com o projecto «Curando Corações e empoderando vozes» a psicoterapeuta Celina Pina Shemo, autora do “best-seller «5 keys To Emotional Oneness; The Emotional Detox System» – (Cinco Chaves para a Unicidade ou fortalecimento emocional – O Sistema de Desintoxicação emocional), desloca-se nos dias 17 e 18 de maio à ilha de Santiago, para a implementação de um projeto de apoio às comunidades afetadas pela problemática do abuso sexual, sobretudo, às crianças e adolescentes assim como abusos sexuais, assim como às famílias que lidam com essa dura realidade.

No seu programa de trabalho, constam contatos com comunidades no bairro de Safende, na cidade da Praia, em São Miguel e Santa Cruz.

Cabo-verdiana de terceira geração, Celina Pina Shemo conta com mais de 25 anos de carreira, sendo muito conhecida e aclamada pela sua abordagem única no tratamento aos seus pacientes com recurso a técnicas e instrumentos como música, dança, estórias e contos.

A Doutora Pina Shemo é responsável ainda pelo projeto da criação dos Círculos de Cura, com dezenas destes entre os estados de Massachussets e Nova Iorque onde ela trabalha, que são grupos de apoio no seio das comunidades, uma experiência que pretende trazer para as comunidades que irá visitar.

Nas palavras da autora e psicoterapeuta, “a beleza dos Círculos de Cura está na abertura de canais internos para reflexões mais profundas, ações, expressões e comunicações. São os membros destes círculos que trazem mais empoderamento, cura e a construir as suas comunidades… Através da construção de uma rede de círculos de cura solidária e sincera, os individuos irão experienciar uma renovação das suas pessoas e um desejo de “falar, perdoar, curar, renovar e mudar”, que são as cinco chaves para a cura emocional, de acordo com Pina Shemo.

De recordar que recentemente, em outubro e novembro de 2018, a Dra. Celina Pina Shemo esteve de visita a Cabo Verde onde participou de alguns encontros e reuniões, incluindo na Universidade de Cabo Verde com os estudantes locais, no Campus de Palmarejo.