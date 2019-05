Olavo Correia: “Este Governo está a dar atenção especial ao emprego jovem”

O vice-primeiro ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, assumiu nesta quinta-feira, que de fevereiro a abril do corrente ano, 970 jovens já foram inseridos em estágios profissionais em empresas e 1.700 jovens foram inseridos na formação profissional (dados do IEFP) – isto sem contar com os números do CERMI e NOSI Academia e ainda os do EHTCV.

De acordo com Olavo Correia, estes números vão aumentando continuadamente, porque trata-se de uma “séria aposta” do Governo do MPD. “Este Governo está a dar atenção especial ao emprego jovem. Uma Governação focada nas pessoas! Comprometida com os nossos jovens!” escreveu o ministro das finanças na sua página do Facebook.

O governante diz que o atual Governo está a dar atenção especial ao emprego, sobretudo o emprego jovem, com especial enfoque no meio rural, nomeadamente através do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades – PRRA.

“O compromisso em matéria de emprego alicerça-se também nas medidas de promoção do empresariado e em especial do empreendedorismo jovem, sejam as de start-up jovem, facilitadas pelos incentivos fiscais e pelo novo ecossistema de financiamento da economia” lê-se ainda na publicação.

Olavo Correia cimenta ainda que o Governo de Cabo Verde, trabalha pela dignidade e integração social e económica dos jovens do país e que os resultados já estão à vista.