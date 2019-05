Piduca: “Vitória é a palavra de ordem para a Missão Boa Vista”

16/05/2019 23:16 - Modificado em 16/05/2019 23:16

Piduca, o guarda-redes do Mindelense, diz que a equipa está a preparar a partida de domingo, 19, relativo à primeira mão das meias-finais do Campeonato Nacional, com o Onze Estrelas da Boa Vista, focada em trazer uma vitória para o segundo jogo aqui em S. Vicente.

O Mindelense chega a esta partida, no estádio Arsénio Ramos, depois de ter encaixado a primeira derrota na prova. Tal aconteceu na última jornada da fase de grupos frente à Académica da Praia, numa altura em que a equipa já estava apurada para as “meias”. Uma derrota que segundo Piduca, abalou a equipa, mas vinca que agora já não há volta a dar e que todos têm que seguir em frente, com a cabeça levantada e focados nas meias-finais.

“A equipa está a preparar da melhor forma possível este jogo. Todos estão motivados porque temos um bom grupo de trabalho, que está sempre unido, com o mesmo objetivo traçado”, sustenta o guarda-redes.

O guardião que leva quatro golos sofridos na competição quer sair da Boa Vista com as suas redes intactas e assim ajudar a equipa a atingir a sua segunda final consecutiva. “É possível sair da Boa Vista sem sofrer golos. Temos equipa para isso, mas vamos ter que provar isso dentro do terreno de jogo” aclara o atleta.

A segurança defensiva da equipa tem sido um dos pontos fortes desta ao longo da época desportiva, mas alguns erros defensivos fizeram com que a equipa sofresse alguns golos nos últimos jogos. Para dar volta a situação o atleta diz que a equipa tem que estar concentrada e focada no trabalho a fazer dentro do campo, porque só assim podem atingir os objetivos traçados.

Muito respeito pelo adversário, mas com sede de vencer é assim que Piduca descreve o espírito da equipa para esta partida frente a um adversário ainda desconhecido no panorama do futebol nacional. “Para nós todos os adversários são iguais. Sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades, mas a equipa está preparada para as contrariar”.

A motivação como afirma Piduca advém dos seus adeptos, a quem promete uma equipa motivada e a batalhar pela vitória durante todo o jogo.

O treinador Rui Alberto Leite, é visto pelo guarda-redes, como sendo um dos pilares da equipa, um homem que inspira todos os jogadores, devido a sua grande ambição de vencer. “Ele sabe transmitir a sua ambição aos jogadores com muita humildade e valoriza sobretudo os nossos adversários” concluiu.