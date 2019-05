Mariano Silva: “Mindelense é uma equipa com jogadores experientes e de qualidade mas nós também temos os nossos pontos fortes”

16/05/2019 23:10 - Modificado em 16/05/2019 23:10

O defesa lateral esquerdo da equipa do Onze Estrelas, Mariano Silva, um dos jogadores mais influentes da equipa de Bofareira, perspectiva um jogo difícil ante o Mindelense, mas salienta que jogando em casa a primeira mão das meias-finais, o objetivo passa por vencer o jogo e encaminhar a equipa para uma final histórica.

Depois do trajeto imperioso no regional de futebol da Boa Vista, que terminou com a conquista dos títulos de campeão do torneio abertura e do regional, a equipa de Bofareira procura novo êxito, desta vez na prova maior de clubes em Cabo Verde. Para já conseguiu o feito de atingir as meias-finais da competição, precisamente no seu ano de estreia na prova.

A par da Oásis do Sal o Onze Estrelas são as duas equipas sensações do Nacional de futebol e lutam com a Ultramarina e o Mindelense, respetivamente, por um lugar de acesso à final.

O jogo contra o Mindelense, a contar para a primeira mão das meias-finais, está agendado para este domingo, 19, no estádio Arsénio Ramos, na Boa Vista.

Mariano adianta que “A equipa está se preparando da melhor forma possível, para apresentar-se bem neste jogo. Sabemos quem é o Mindelense, pois é uma equipa acostumada a estas andanças. É uma equipa com jogadores experientes e de qualidade, mas nós também temos os nossos pontos fortes” indica o detentor da camisola 17 da formação verde e branca da Boa Vista.

Jogando em casa e perante o seu público o defesa esquerdo, aponta que o objetivo passa por vencer o jogo, mas para isso vão ter que assumir o jogo desde o início, para que os processos de jogo e de confiança aumentem no decorrer do encontro. “Será muito importante não sofrer golos em casa”.

“É possível sair do jogo com a vitória e sem sofre golos. No futebol tudo é possível. Vamos encarar o adversário com vontade e com respeito. Mas sabemos sobretudo que vai ser um jogo de muito sacrifício, mas nós queremos estar na final” indigita.

Apesar das muitas lesões que afetam a equipa, Mariano afirma que estão “muito motivados e confiantes”. O lateral esquerdo, o homem das bolas paradas da equipa, já leva três assistências nos cinco golos que a equipa já apontou nesta competição. “Quero dar tudo de mim para ajudar o clube a vencer” conclui.